Господарський суд столиці відклав підготовче засідання у справі рейдерського захоплення заводу з переробки сої "Каховка Протеїн Агро". На сьогоднішні слухання не з'явився представник позивача, компанії "Каховка Пром Агро".

Керівників саме цього підприємства неодноразово звинувачували у спробах привласнити майно заводу. Тепер через суд вони вимагають визнати недійсним іпотечний договір, який у 2015 законний власник "Каховка Протеїн Агро" уклав із банком під заставу частини майна. Позиваються, зокрема й до Мін'юсту. Захисники ж вважають позов безпідставним. І заявляють - справу має розглядати суд за місцем розташування заводу.

"Багато питань стосовно їх позову, оскільки - по-перше, пропущені строки позовної давності, по-друге. Притягнуто майже за вуха підсудність саме Києва, тому що вони залучили як третю сторону і позивача Міністерство юстиції України, мотивуючи це тим, що саме Міністерство юстиції України проводить реєстраційні дії. Незрозуміла мотивація, але зараз, до речі судя мав винести рішення про заміну відповідача", - говорить Сергій Севастьянов, адвокат ПАТ "Місто Банк".