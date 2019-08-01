Скандал із захопленням заводу із переробки сої у Новій Каховці: суд відклав засідання через неявку представника "Каховка ПРОМ Агро" [ Редактировать ]
Господарський суд столиці відклав підготовче засідання у справі рейдерського захоплення заводу з переробки сої "Каховка Протеїн Агро". На сьогоднішні слухання не з'явився представник позивача, компанії "Каховка Пром Агро".
Керівників саме цього підприємства неодноразово звинувачували у спробах привласнити майно заводу. Тепер через суд вони вимагають визнати недійсним іпотечний договір, який у 2015 законний власник "Каховка Протеїн Агро" уклав із банком під заставу частини майна. Позиваються, зокрема й до Мін'юсту. Захисники ж вважають позов безпідставним. І заявляють - справу має розглядати суд за місцем розташування заводу.
"Багато питань стосовно їх позову, оскільки - по-перше, пропущені строки позовної давності, по-друге. Притягнуто майже за вуха підсудність саме Києва, тому що вони залучили як третю сторону і позивача Міністерство юстиції України, мотивуючи це тим, що саме Міністерство юстиції України проводить реєстраційні дії. Незрозуміла мотивація, але зараз, до речі судя мав винести рішення про заміну відповідача", - говорить Сергій Севастьянов, адвокат ПАТ "Місто Банк".
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