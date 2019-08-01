Франція, Австрія, Данія, а тепер ще й Нідерланди. У черговій європейській країні від сьогодні заборонено з'являтися у громадських місцях із закритим обличчям. Який штраф загрожує жінкам у паранджі? І чому ряд політиків вважає цю заборону непотрібною? Тетяна Логунова розкаже.

У громадські місця з відкритим обличчям. У Нідерландах від сьогодні почав діяти закон, який забороняє носити елементи одягу або головні убори, які закривають лице. Це, передусім, мусульманські бурки та нікаби. А також мотоциклетні шоломи, лижні маски та балаклави.

З'являтися із закритим обличчям відтепер заборонено у державних установах, громадському транспорті, навчальних і медичних закладах. Порушників можуть попросити відкрити лице і, у разі відмови, оштрафувати. На 150 євро. Втім, хто буде стежити за дотриманням нового закону, поки не зрозуміло.

Закон є, втім його реалізація під великим питанням. Медики, наприклад, уже заявили, що не відмовлять у допомозі, якщо пацієнтка або пацієнт з'являться на порозі лікарні з закритим обличчям. Водії громадського транспорту та контролери теж пускатимуть порушників у автобуси і потяги, їх цікавить тільки наявність квитка. Не хоче займатися контролем і поліція. Мовляв, у неї є важливіші завдання.

Новий закон уже розкритикували не тільки представники мусульманських громад, а й мери великих міст. Очільники Амстердама, Роттердама та Утрехта вважають його непотрібним і наводять цифри. Із 17 мільйонів жителів Нідерландів бурки та нікаби, які повністю закривають обличчя, носять максимум півтисячі жінок. А у лижних масках та шлемах у громадських місцях з'являються взагалі одиниці.