Какие продукты вызывают целлюлит [ Редактировать ]
Целлюлит - распространенное явление многих людей. Это структурные изменения в подкожной жировой клетчатке. На формирование этого неприятного явления влияет и питание. Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые провоцируют появление целлюлита.
Эксперты отмечают, что отказ от этих продуктов не избавит от целлюлита сразу. Подход должен быть комплексным - обертывание, массаж, контрастный душ для улучшения микроциркуляции кожи, а также отказ от курения, активный отдых, достаточное количество сна и движения.
1. Кофеин и его содержащие: кофе, крепкий чай, какао, кола
Это вещество заряжает энергией в небольшом количестве. В избытке кофеин нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая нарушением микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита.
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2. Сладости, продукты содержащие сахар: шоколад, конфеты, газированные сладкие напитки
Их употребление приводит к постоянно высокому уровню глюкозы в крови, в ответ на это усиливается синтез инсулина. Именно этот гормон усиливает образование жира в подкожной жировой клетчатке. Кроме этого, сахар при избыточном поступлении вызывает повреждение поверхности сосудов и снижение их эластичности. Проявляется это в виде отеков и усилении целлюлита.
3. Соль
Ее избыточное поступление в организм приводит к задержке жидкости в организме и усиливает отечность, а это первый этап в формировании целлюлита.
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4. Полуфабрикаты и фастфуд
Эти продукты имеют высокий гликемический индекс и действуют на организм так же, как и сахар. Кроме этого, в них содержится еще и большое количество ароматизаторов, красителей, подсластителей — добавок, вызывающих нарушение крово- и лимфообращения.
5. Алкоголь
Практически все спиртные напитки стимулируют избыточный синтез эстрогена. Это женский половой гормон, который стимулирует отложение жира и образование целлюлита (именно поэтому женщины чаще страдают целлюлитом).
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