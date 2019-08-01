Осень - время года, когда наш организм становится слабее, следовательно, нужно уже сейчас задуматься о том, как укрепить иммунитет. Помочь в этом могут определенные продукты питания и напитки. Именно о последних и пойдет речь.

Смузи

Фруктовый смузи - это кладезь полезных микроэлементов и витаминов. Благодаря им можно существенно укрепить иммунитет. Самым важным в таком напитке будет, конечно, витамин С, ответственный за грамотную работу иммунной системы. Смузи с добавлением апельсина, лимона, киви или клубники – это один из самых удачных выборов для человека, который хочет укрепить иммунитет.

Напиток с лимоном

Напитки, в составе которых есть лимон, априори становятся полезными для иммунитета. Благодаря ему можно получить суточную дозу витамина С, необходимого для укрепления здоровья. Например, можно приготовить воду с лимоном, брать с собой в небольшой бутылке и пить, когда захочется.

Коктейль с пробиотиком

Иммунная система и пищеварительный тракт тесно связаны друг с другом. Поэтому надо наладить работу обоих частей единой системы. Если приготовить коктейль с пробиотиком, то организм будет работать идеально. В составе такого напитка должны быть кокосовое (или миндальное) молоко, кокосовый кефир, свежевыжатый апельсиновый сок, морковный сок и 2/3 чашки замороженного ананаса.

Травяной напиток

Не каждый чай может быть полезен в плане укрепления иммунитета. А вот приготовленный на основе трав способен справиться с такой задачей. Просто смешайте сушеные травы на выбор и заварите в кипятке. Идеальными помощниками станут цвет липы, красный клевер, красная малина, крапива, овес, высушенная перечная мята.

Напиток с облепихой

Уже совсем скоро можно собирать урожай облепихи, которую стоит заготовить на зиму. Ведь эта ягода - кладезь полезных элементов. В ней есть все важные для иммунитета витамины, жирные омега-3 кислоты, антиоксиданты. Облепиховый чай будет очень полезен.

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