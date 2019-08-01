Кому категорически нельзя есть йогурт [ Редактировать ]
Йогурт - один из самых популярных продуктов при диетах. Однако, далеко не каждый знает, что есть целый список противопоказаний, когда необходимо исключить йогурт из своего рациона. Так, речь идет именно о натуральных, так как искусственный йогурт - сам по себе является вредным продуктом.
Натуральный йогурт противопоказан при:
- гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока (повышает кислотность);
- язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;
- метеоризме (при переваривании йогурта образуются газы);
- диарее (йогурт обладает слабительным действием);
- различных заболеваниях почек (может вызвать почечную недостаточность).
Йогурт также противопоказан детям до одного года (раздражает детский желудок).
Ранее сообщалось, что бензиновые машины смертельно опасны для мужчин.
по теме
Кондиционер опасен для здоровья - врачи
Группа врачей провела ряд исследований и пришла к выводу, что кондиционер не так безвреден, как может показаться на первый взгляд
Дезодоранты опасны для мужского здоровья - ученые
Группа ученых провела ряд экспериментов и выяснила, что регулярное применение дезодоранта может негативно повлиять на мужское здоровье
Курорты Азовского моря кишат опасными инфекциями - врачи
На курортах Азовского моря резко увеличилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией
Клавиатура опасна для здоровья - ученые
Группа английских ученых провела ряд исследований
Одноразовая посуда опасна для здоровья - ученые
В современном мире особую популярность набирает одноразовая посуда