Выходные в Киеве: куда пойти 3-4 августа (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.
Фестиваль Woman Insight
3 августа женщин приглашают принять участие в мотивационном фестивале. Гостями и спикерами будут: телеведущая Валентина Хамайко, телеведущий Григорий Решетник, основательница международной сети Центров женского развития и семейного сексуального образования WomanInsight - Светлана Керимова.
Участницы обсудят: как достигнуть баланса современной женщине, как мыслить масштабно, создавая свое будущее, а также узнают: какой должна быть женщина в глазах современного мужчины. Во время фестиваля пройдет ток-шоу с преподавателями WomanInsight: Инной Горук, Валентиной Мошковской, Викторией Туткевич, Татьяной Бобриковой. Начало в 11.00.
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, м. Майдан Независимости, Chamber Plaza (Торгово-промышленная палата Украины), ул. Б. Житомирская, 33
- Стоимость: 900-1900 грн
WATER BALLOON FIGHT 2019
В выходной субботний день киевлян приглашают на поединок водяными шарами. Участие в поединке могут взять как дети, так и взрослые. Запланирована масса других активностей: бампербол, кикер, мини гольф, баскетбол, гигантский дартс (3м+), батуты, аттракцион Angry Birds. Подкрепится можно будет на фудкорте, развлекать гостей будет профессиональный диджей. Начало в 13.00
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, м. Лукъяновская, стадион "Старт", ул. Шолуденко, 26-28/4
- Стоимость: от 100 грн
Dislocados
3 августа клубный концерт уникальных украинских исполнителей, играющих латиноамериканский джаз и сальсу. Dislocados - это коллектив, состоящий из пианиста и композитора Ильи Ересько и вокалистки Каролины Потоцки, а также других музыкантов.
Со времени основания коллектива в 2004 году, выпущено три студийные пластинки, а гастроли коллектива проходили в 20 странах. DISLOCADOS-лауреаты международного конкурса Independent Music Awards 2011 года за лучшую латиноамериканскую пластинку. В 2012 году они получили на этом конкурсе сразу три награды: лучшая латиноамериканская песня, пластинка и праздничная песня.
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, м. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4
- Стоимость: 190-450 грн.
Flit
3 августа долгожданное возвращение Flit. Коллектив снова соберется вместе, а Владимир Новиков исполнит хит "Їжачок" и другие песни, которые исполняются в стиле "интеллигентный-панк-рок". Flit - уникальный в определенном роде коллектив, который решил посредством своей музыки искоренить шоу-бизнесовую эстраду и некачественную безэмоциональную музыку.
В простых текстах своих песен они поднимали общечеловеческие темы. Стоит отметить, что первый исполнитель "Їжачка" Владимир Новиков покинул группу в 2012 году, потом в ней выступал Юрий Попов. Но успехов Flit не достиг. И вот в эту субботу на сцене Зеленого театра ребята соберутся снова, в своем "золотом" составе. Начало в 19.00
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, м. Арсенальная, "Зеленый театр", Парковая дорога, 2
- Стоимость: 400 грн.
"Музыка из фильмов" на террасе
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, ул. Десятинная, 12
- Стоимость: от 200 грн.
Табула Раса
- Когда: 3 августа, начало в 22.00
- Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25
- Стоимость: 125-1400 грн.
Richka Open Air feat Aphrodite
- Когда: 3 августа
- Где: Киев, Captain Kate, пр. Ватутина 5/1
- Стоимость: от 350 грн.
Фестиваль "Пикник ради жизни"
4 августа, желающие интересно отдохнуть, могут посетить ВДНГ, где будет проходить фестиваль, приуроченный международному Дню двойняшек. Планируют зафиксировать рекорд Украины, будет работать лекторий для будущих родителей, мастер-классы по финансовой грамотности для подростков, советы от туристических гуру, мотивационные активности.
В программе: выступление детских коллективов, сальсатека, локация для релакса и йоги, книжная станция, научные пикники и много другого. Собранные на фесте средства пойдут на покупку открытой реанимационной стойки для отделения интенсивной терапии "Охматдита".
- Начало в 11.00
- Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1
- Стоимость: 50-1500 грн.
A$AP TyY в клубе Mezzanine
- Когда: 4 августа. Начало в 19.00
- Где: Киев, Mezzanine, ул. Нижнеюрковская, 31
- Стоимость: 420 грн.
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 20-21 июля
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.
Напомним, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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