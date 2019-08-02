Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Фестиваль Woman Insight

3 августа женщин приглашают принять участие в мотивационном фестивале. Гостями и спикерами будут: телеведущая Валентина Хамайко, телеведущий Григорий Решетник, основательница международной сети Центров женского развития и семейного сексуального образования WomanInsight - Светлана Керимова.

Участницы обсудят: как достигнуть баланса современной женщине, как мыслить масштабно, создавая свое будущее, а также узнают: какой должна быть женщина в глазах современного мужчины. Во время фестиваля пройдет ток-шоу с преподавателями WomanInsight: Инной Горук, Валентиной Мошковской, Викторией Туткевич, Татьяной Бобриковой. Начало в 11.00.

Когда: 3 августа

Где: Киев, м. Майдан Независимости, Chamber Plaza (Торгово-промышленная палата Украины), ул. Б. Житомирская, 33

Стоимость: 900-1900 грн

WATER BALLOON FIGHT 2019

В выходной субботний день киевлян приглашают на поединок водяными шарами. Участие в поединке могут взять как дети, так и взрослые. Запланирована масса других активностей: бампербол, кикер, мини гольф, баскетбол, гигантский дартс (3м+), батуты, аттракцион Angry Birds. Подкрепится можно будет на фудкорте, развлекать гостей будет профессиональный диджей. Начало в 13.00 Когда: 3 августа

Где: Киев, м. Лукъяновская, стадион "Старт", ул. Шолуденко, 26-28/4

Стоимость: от 100 грн​

Dislocados

3 августа клубный концерт уникальных украинских исполнителей, играющих латиноамериканский джаз и сальсу. Dislocados - это коллектив, состоящий из пианиста и композитора Ильи Ересько и вокалистки Каролины Потоцки, а также других музыкантов.

Со времени основания коллектива в 2004 году, выпущено три студийные пластинки, а гастроли коллектива проходили в 20 странах. DISLOCADOS-лауреаты международного конкурса Independent Music Awards 2011 года за лучшую латиноамериканскую пластинку. В 2012 году они получили на этом конкурсе сразу три награды: лучшая латиноамериканская песня, пластинка и праздничная песня.

Когда: 3 августа

Где: Киев, м. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 190-450 грн.

Flit

3 августа долгожданное возвращение Flit. Коллектив снова соберется вместе, а Владимир Новиков исполнит хит "Їжачок" и другие песни, которые исполняются в стиле "интеллигентный-панк-рок". Flit - уникальный в определенном роде коллектив, который решил посредством своей музыки искоренить шоу-бизнесовую эстраду и некачественную безэмоциональную музыку.

В простых текстах своих песен они поднимали общечеловеческие темы. Стоит отметить, что первый исполнитель "Їжачка" Владимир Новиков покинул группу в 2012 году, потом в ней выступал Юрий Попов. Но успехов Flit не достиг. И вот в эту субботу на сцене Зеленого театра ребята соберутся снова, в своем "золотом" составе. Начало в 19.00

Когда: 3 августа

Где: Киев, м. Арсенальная, "Зеленый театр", Парковая дорога, 2

Стоимость: 400 грн.

"Музыка из фильмов" на террасе

Субботним вечером, желающих приятно провести вечер, приглашают на уютную, атмосферную террасу в центре Киева, в "Всі. Свої Д12". Симфонический оркестр GosOrchestra под руководством Госачинского исполнят музыку из любимых кинофильмов. Организаторы концерта уверены, что она поможет заново ощутить эмоции, впервые пережитые при просмотре этих фильмов. Начало в 19.00. Когда: 3 августа

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: от 200 грн. Табула Раса

3 августа снова "в деле" покорители хит-парадов 90-х - группа "Табула Раса". Без их присутствия не обходился ни один украинский музыкальный фестиваль, они были хедлайнерами массы ивентов. Коллектив под предводительством харизматичного Олега Лапоногова снова исполнит неумирающие хиты: "Любимая машина", "Дорога" (Я сошел с ума), "Шейк "Шей-Шей" и другие песни из альбомов "Сказка про Май" и "Бетельгейзе".

Когда: 3 августа, начало в 22.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 125-1400 грн.

Richka Open Air feat Aphrodite

На 3 августа запланирован масштабный ивент для фанатов dnb - RICHKA. На берегу Днепра соберутся TAPOLSKY, VOVKING, LIME KID, X-GUN, D-WHITE, PAN4EZ, ZAGO, а также крестный отец стиля драмендбейс - APHRODITE. Когда: 3 августа

Где: Киев, Captain Kate, пр. Ватутина 5/1

Стоимость: от 350 грн.

Фестиваль "Пикник ради жизни"

4 августа, желающие интересно отдохнуть, могут посетить ВДНГ, где будет проходить фестиваль, приуроченный международному Дню двойняшек. Планируют зафиксировать рекорд Украины, будет работать лекторий для будущих родителей, мастер-классы по финансовой грамотности для подростков, советы от туристических гуру, мотивационные активности.

В программе: выступление детских коллективов, сальсатека, локация для релакса и йоги, книжная станция, научные пикники и много другого. Собранные на фесте средства пойдут на покупку открытой реанимационной стойки для отделения интенсивной терапии "Охматдита".

Начало в 11.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 50-1500 грн.

A$AP TyY в клубе Mezzanine

4 августа концерт в Киеве планирует отыграть еще один представитель нью-йоркской формации A$AP Mob. A$AP Ferg прикрыл своего брата A$AP Rocky на фестивале Atlas Weekend, а теперь любители хип-хопа будут принимать рэпера и художника A$AP TyY. Весной музыкант выпустил альбом Project Rockstar, который он и представит сольным шоу в украинской столице. Когда: 4 августа. Начало в 19.00

Где: Киев, Mezzanine, ул. Нижнеюрковская, 31

Стоимость: 420 грн.

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 20-21 июля

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

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