В четверг, 1 августа, в Киеве закрыли станцию метро "Театральная" из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

"Станция Театральная и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.