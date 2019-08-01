В центре Киева экстренно закрыли метро [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, в Киеве закрыли станцию метро "Театральная" из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
"Станция Театральная и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро погиб человек.
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