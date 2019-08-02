Самолет KR-2 в четверг, 1 августа, совершил экстренную посадку на автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет. Об этом сообщает газета Seattle Times.

"Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave… предположительно, после того, как у него закончилось топливо. Самолет убран с дороги, движение в норме", - сообщили в местном отделении полиции.

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Известно, что инцидент произошел когда на дороге было достаточно оживленное движение.

Раньше сообщалось о том, что следователи назвали причину катастрофы в московском аэропорту "Шереметьево"самолета Sukhoi Superjet 100. А также в Италии самолет упал на автостраду .