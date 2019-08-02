В Украину планируют завезти 500 тысяч вакцин от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства охраны и здоровья Украины.

Сообщается, что это количество на 150 тысяч превышает количество поставленных вакцин прошлого сезона.

Читайте также В Киеве студенты заразились редкой инфекцией

Ориентировочный срок поступления вакцин в этом году - октябрь 2019 года.

Раньше сообщалось о том, что на Украину надвигается эпидемия дифтерии – острой бактериальной инфекции, которая чревата тяжелыми осложнениями.