ЦИК признала избранными депутатами Верховной Рады 124 кандидата, включенных в список партии "Слуга народа", 37 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 24 - "Батькивщина", 23 - "Европейская солидарность" и 17 - "Голос".

Протокол о результатах внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном избирательном округе был подписан на заседании ЦИК.

225 депутатских мандатов распределены между партиями, преодолевшими на выборах избирательный барьер в 5% голосов.

В частности, "Слуга народа" получила 43,16% голосов (6,3 млн избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05% (1,9 млн), "Батькивщина" - 8,18% (1,19 млн), "Европейская солидарность" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тыс).

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил отменить визы для иностранцев.