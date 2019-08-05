Знаки зодиака: какой цветок принесет вам удачу [ Редактировать ]
Мало кто знает, что у каждого знака зодиака есть свой цветок- покровитель. Для того, чтобы он приносил вам удачу, необходимо выращивать растение самостоятельно. Итак, какой цветок принесет вам удачу?
Овен - Знаком Овен управляет планета Марс. Какие цветы принесут удачу: кактус, красные розы, мак, тюльпан, красный перец, амариллис, все красные цветы.
Телец - Телец находится под управлением планеты Венеры. Какие цветы принесут удачу: роза, мак, наперстянка, лаванда, сирень, астра, ландыш, душистый горошек, цветы всех плодовых деревьев.
Близнецы - Знак Близнецы управляется Меркурием. Какие цветы принесут удачу: лаванда, цветы вишни, лютик, кориандр, акация, мимоза, нарцисс, лилия, кактус.
Рак - Знаком зодиака Рак управляет Луна. Какие цветы принесут удачу: все белые цветы, особенно розы, ромашка, василек, папоротник, пассифлора, гортензия, ирис.
Лев - Знак зодиака Лев находится под управлением Солнца. Какие цветы принесут удачу: бархатцы, подсолнечник, гербера, георгин.
Дева - Знак Дева управляется планетой Меркурий. Какие цветы принесут удачу: лютик, аконит, зверобой, хризантема, эвкалипт, фиалка, плющ, цветы чертополоха.
Весы - Знак зодиака Весы находится под управлением планеты Венера. Какие цветы принесут удачу: колокольчик, роза, орхидея, гардения, чайная роза, тубероза, гладиолус.
Скорпион - Знаком зодиака Скорпион управляют планеты Плутон и Марс. Какие цветы принесут удачу: орхидея, герань, имбирь, гибискус, пион, кактус, все темно-красные цветы.
Стрелец - Знак Стрелец управляется планетой Юпитер. Какие цветы принесут удачу: гвоздика, лилия, крокус.
Козерог - Козерог находится под управлением Сатурна. Какие цветы принесут удачу: тюльпан, фиалка, филодендрон, подснежник, цветы жасмина.
Водолей - Знаком Водолей управляют планеты Уран и Сатурн. Какие цветы принесут удачу: орхидея, лилия, ландыш, алоэ.
Рыбы - Знаком Рыбы управляют планеты Нептун и Юпитер. Какие цветы принесут удачу: лилия, фиалка, папирус, сирень, нарцисс, гипсофила.
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