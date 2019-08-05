В Украину возвращается жара [ Редактировать ]
Со вторника, 6 августа, в Украину вернется жара. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, по прогнозам, ожидается потепление до +30.
"К нам идет потепление! Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 +27 градусов, лишь на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за + 30 градусов", - отметила синоптик.
Она также сообщила, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.
"Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе Украины и может что-то покапать в Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка будет помахивать хвостом, 5-10 метров в секунду. То есть, тех штормовых порывов выходных дней не будет", - написала Диденко.
По ее словам, в Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Температура воздуха ближайшей ночью невысокая, +10 +12 градусов, а завтра в столице ожидается +23 +25 градусов.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
по теме
В Украину вернется жара и сильные дожди
Погода в Украине после понедельника, 5 августа, до 17 августа прогнозируется сухая, а в конце месяца ожидаются осадки
Снова похолодание: погода удивит украинцев
Погода в Украине в последнюю неделю июля порадует комфортным температурным режимом
Украину снова накроют дожди
В Украину в день парламентских выборов, 21 июля, снова накроют дожди
Погода на 4 августа: Украину накроют ливни и шквалы
В Украине 4 августа ночью в южной части, днем в восточных, Запорожской, местами Днепропетровской областях значительные дожди, грозы, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с
Назван самый холодный месяц в Киеве за последние 18 лет
Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5°С