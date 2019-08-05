Со вторника, 6 августа, в Украину вернется жара. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по прогнозам, ожидается потепление до +30.

"К нам идет потепление! Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 +27 градусов, лишь на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за + 30 градусов", - отметила синоптик.

Она также сообщила, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

"Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе Украины и может что-то покапать в Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка будет помахивать хвостом, 5-10 метров в секунду. То есть, тех штормовых порывов выходных дней не будет", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Температура воздуха ближайшей ночью невысокая, +10 +12 градусов, а завтра в столице ожидается +23 +25 градусов.

Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.