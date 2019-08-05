США анонсували нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
США запровадили додаткові санкції проти Росії - через отруєння Скрипалів. Нові обмеження забороняють російському уряду брати кредити в американських банках та купувати державні облігації.
У Вашингтоні також обіцяють і надалі блокувати надання Москві допомоги від Міжнародного валютного фонду та Світовогу банку. Рішення американського Мінфіну набере чинності 26 серпня.
Це вже другий пакет санкцій через отруєння на території Великої Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.
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