Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер высказался касательно новых нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.

В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.