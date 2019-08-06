Гибель военных на Донбассе: Волкер сделал заявление [ Редактировать ]
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер высказался касательно новых нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он написал в микроблоге Twitter.
"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.
В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 августа 2019 г.
Напомним, во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.
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