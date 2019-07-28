"Оккупация мешает развитию Донбасса" - Волкер [ Редактировать ]
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что оккупация мешает Донбассу развиваться в "общей динамике Украины", передает "Укринформ".
"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих территориях страдают, - это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики развития Украины, которую мы сейчас наблюдаем", - заявил Волкер.
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