Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что оккупация мешает Донбассу развиваться в "общей динамике Украины", передает "Укринформ".

"Давайте не забывать, что первопричина того, что люди на этих территориях страдают, - это российское вторжение и оккупация этих территорий. Если бы не оккупация территории Донбасса, люди, которые сейчас там остались, были бы частью той общей динамики развития Украины, которую мы сейчас наблюдаем", - заявил Волкер.

Ранее мы сообщали, что США готовятся к встрече Зеленского и Трампа.