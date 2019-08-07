В Днепре на 5 этаже жилого дома нашли гранату (фото) [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте случилось происшествие. Известно, что на лестничной площадке на пятом этаже жилого дома нашли гранату. Жильцы не стали разбираться и сразу вызвали на место наряд полиции, передает "Информатор".
Отмечается, что патрульные провели экстренную эвакуацию людей, оградили место находки и вызвали взрывотехников. Прошло около 40 минут, прежде чем выяснилось, что граната не боевая, а страйкбольная.
Ее сразу же ликвидировали, а следственно-оперативная группа принялась опрашивать местных жителей. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Одессой в больнице произошел взрыв, а также в Киеве вспыхнул дом.
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