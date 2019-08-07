В среду, 7 августа, в Киева произошел пожар. Известно, что возгорание произошло в Днепровском районе. На рынке, который расположен на улице Строителей, 40, загорелись ларьки. Площадь возгорания достаточно большая, и даже есть угроза распространения огня на рядом расположенные павильоны. Об этом сообщает пресс-служюа ГСЧС Киева.

По предварительной информации, пожарные установили, что горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка. Площадь пожара по состоянию на 10:40 - 250 квадратных метров. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к локализации возгорания.

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На данный момент ликвидация пожара продолжается. На месте работает 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 спасателей. В 10:39 пожар удалось локализовать. Однако полной ликвидации пока не удалось достичь.

Как сообщают очевидцы, новый вход в метро "Дарница" закрыт , войти можно только со старого через подземный переход. Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара будет выясняться после его ликвидации.

Ранее сообщалось, что в США прогремел мощный взрыв, а также под Киевом вспыхнула заправка.