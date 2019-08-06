В Киеве вспыхнул дом: что случилось [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Киеве на улице Боричев Ток, 27 произошел пожар. Известно, что вспыхнуло двухэтажное здание. Происшествие обошлось без пострадавших, так как дом отселенный и там никто не живет, передает "Информатор".
Когда на место прибыли спасатели, то огонь охватил часть второго этажа и распространился на крышу заброшенного двухэтажного дома. Пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, так как существовала угроза распространения пламени.
Отмечается, что в 02:37 пожар удалось локализовать, а спустя час, в 03:35 полностью ликвидировать на площади 50 квадратных метров.
На месте работало пять единиц техники и 25 человек личного состава, а также дежурили медики и правоохранители. Причину возгорания и подробности случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в США прогремел мощный взрыв, а также под Киевом вспыхнула заправка.
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