Кому нужно пить красное вино [ Редактировать ]
Алкоголь - опасен для нашего здоровья, однако недавнее исследование ученых показало, что умеренные дозы красного вина могут поспособствовать улучшению психического состояния.
Ученые заявляют, что вещества, содержащиеся в красном вине, по-прежнему привлекают внимание исследователей. В частности, их очень интересует ресвератрол – компонент вина, являющийся природным антиоксидантом из кожуры винограда.
В новой работе американские ученые из Университета Буффало работали с мышами, которые находились в длительном стрессе. Специалисты установили, что затянувшийся стресс активизировал усиленную выработку в организме гормона кортикостерона.
Дальнейший эксперимент показал, что добавление винного компонента ресвератрола в корм животным улучшал их психическое состояние. Уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снижался.
Авторы проекта допускают, что ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами. Также специалисты высказали предположение о том, что ресвератрол может действовать как антидепрессант, помогая тем пациентам, на которых не действуют лекарственные препараты.
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