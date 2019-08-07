Чем опасна пластиковая упаковка [ Редактировать ]
Исследователи доказали, что химическое вещество А (ВРА), которое используется в упаковке продуктов питания, является очень опасным для нашего здоровья. К примеру, это может вызвать нарушения гормонального фона и привести к ожирению.
В качестве замены используются химически подобные вещества - бисфенол S (BPS) и бисфенол F (BPF). Но, согласно исследованию, эти два вещества также связаны с нарушениями метаболизма и повышенной вероятностью ожирения у детей и взрослых.
"К сожалению, BPF и BPS имеют почти такую же химическую структуру, что и BPA, поэтому могут действовать аналогичным образом в организме", - говорит автор исследования Мелани Джекобсон, доктор медицинских наук из Нью-Йоркского университета.
Бисфенолы - это класс веществ, которые известны как эндокринные разрушители. Они действуют как гормоны, что нарушает обмен веществ в организме, способствует накоплению жира и ожирению. Они содержаться в алюминиевых банках, пластмассе, термобумаге и других потребительских товарах.
Лучший способ уберечься от воздействия бисфенолов - это сократить потребление обработанных пищевых продуктов в банках и пластике, не использовать микроволновую печь для их разогрева, а также избегать других источников бисфенола, таких как термобумага.
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