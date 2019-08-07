Адвокат заявил, что иски "Фармака" по "Корвалолу" против "Дарницы" и "Здоровья" - разные [ Редактировать ]
Компания "Фармак" не сможет использовать судебное решение об отмене государственной регистрации препарата "Корвалол-Здоровье" как прецедент для такого же разбирательства по наименованию "Корвалол-Дарница". Об этом в комментарии "Деловой столице" заявил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".
"В основу исков "Фармака" положены разные объекты интеллектуальной собственности. В деле против "Здоровья" - знак "Корвалол", одно слово. Это важно, потому что дело против "Дарницы" по этому знаку "Фармак" проиграл еще в 2011 году во всех инстанциях. И возможности возобновить тот спор сейчас нет ни у кого. Теперь они начали новый спор с использованием нового знака - "Корвалол Corvalolum", - подчеркнул он.
Юрист добавил, что обозначение "Корвалол Corvalolum" не внесено в государственный реестр, поэтому проверить, является ли оно с точки зрения права хорошо известным, сейчас невозможно. Заявление представителей "Фармака" о том, что иски по "Корвалолу" идентичные, Мамуня назвал давлением на суд.
"Это создание информационной завесы, выгодной для "Фармака", которая ничего общего с правдой не имеет", - заявил Мамуня.
Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный Суд, 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
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