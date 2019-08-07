В среду, 7 августа, в резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева полыхает огонь, слышны стрельба и выстрелы, передает "РИА Новости".

Огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

Ранее мы писали о том, что спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.