В резиденции экс-президента Киргизии начался пожар [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, в резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева полыхает огонь, слышны стрельба и выстрелы, передает "РИА Новости".
Огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.
Ранее мы писали о том, что спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.
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