Что нельзя есть на ужин

Ужин - одна из главных составляющих правильного отдыха. Так, диетологи рекомендуют ужинать не менее чем за 4 часа до сна.

Дело в том, что за это время еда частично усваивается и переваривается. Во второй половине дня активность пищеварительной системы снижается, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа начинают работать медленнее, чем днем.

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Красное мясо

Красное мясо содержит большое количество тирозина, который повышает уровень адреналина. Поэтому лучше всего есть его с утра, к вечеру уровень адреналина придет в норму и вы сможете спокойно уснуть. В качестве легкой белковой составляющей ужина можно посоветовать белое мясо птицы и нежирную рыбу.

Сладкие фрукты

Виноград, абрикосы, персики, арбуз, дыня – полезные продукты, но содержат много сахаров, быстрых углеводов. Так что от них желательно отказаться вечером и есть их только в первой половине дня. Также лучше не употреблять сухофрукты.

Рис

В рисе очень много крахмалов и соответственно, быстрых углеводов. Так что от риса и от других каш во второй половине дня лучше отказаться.

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