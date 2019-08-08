В четверг, 8 августа, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы состоится первый поединок между софийской ЦСКА и луганской "Зарей".

Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между болгарской и украинской командами состоится в Софии на стадионе "Васил Левски".

В прямом эфире игру покажет телеканал "УНИАН". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало с поражения от "Брюгге" в Лиге чемпионов.