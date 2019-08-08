ЦСКА - "Заря": где смотреть матч [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы состоится первый поединок между софийской ЦСКА и луганской "Зарей".
Первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы между болгарской и украинской командами состоится в Софии на стадионе "Васил Левски".
В прямом эфире игру покажет телеканал "УНИАН". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Матч ЦСКА – Заря покажет УНИАНhttps://t.co/V8NT5LwC3M pic.twitter.com/KSMrwQz0Ob— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 6 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало с поражения от "Брюгге" в Лиге чемпионов.
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