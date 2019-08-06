Фото: twitter.com/dynamokyiv

6 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" пожаловало в гости к одному из сильнейших бельгийских клубов - "Брюгге".

Оба коллектива успешно стартовали во внутренних чемпионатах. "Черно-синие" даже чересчур. В двух матчах Про-лиги подопечные Филиппа Клемана, несмотря на определенную перестройку (смена тренера и расставание с ключевыми исполнителями), закатили девять мячей при одном пропущенном, тем самым возглавив турнирную таблицу.

Киевляне также в нынешнем сезоне только побеждают, что, определенно, радует. После завоеванного Суперкубка Украины, столичный клуб обыграл на классе Карпаты (2:0) и добыл блестящую победу в поединке со "Львовом". Однако грех сравнивать уровень УПЛ с Лигой чемпионов, где соперники калибра "Брюгге" способны наказать сполна за все огрехи в защите. Эта игра и должна была показать истинную мощь "бело-синих".

С первых минут матча команды задали высокий темп, пришедшийся по душе болельщикам. У ворот Бойко опасные моменты возникали намного чаще, но "динамовский" страж держал их на замке. Столичный клуб должен был открывать счет в матче на 15-й минуте. Тогда Беседин за счет индивидуальный действий оставил с носом защитников хозяев, вышел на рандеву с Миньоле, победителем из которого вышел именно голкипер.

С каждой секундой преимущество бельгийцев неумолимо росло, а гости вынуждены были играть без мяча и практически все время обороняться. Время от времени в штрафной "Динамо" возникали "пожары", справляться с которыми удавалось до 37-й минуты. Тогда арбитр указал на "точку" за фол Караваева на Ритсе. К мячу подошел Ванакен и, развев "круглого" по разным углам с Бойко, заставил трибуны неистово зашуметь. Этот момент психологически надломил "бело-синих", игра которых в защите начала рассыпаться. Благо, удалось выстоять до перерыва и не пропустить еще несколько мячей.

В начале второй половины игры Хацкевич пошел с козырей, выпустив Цыганкова с Родригесом. Для недавно присоединившегося к столичному клубу люксембуржца этот матч стал дебютным в футболке "Динамо". Выход вышеуказанных игроков добавил агрессии украинскому коллективу в атаке. Ближе к экватору тайма киевляне сумели перехватить инициативу, однако сломить сопротивление "черно-синих" им так и не удалось.

Таким образом, "Динамо", допустив огромное количество индивидуальных ошибок, терпит минимальное поражение в первом матче противостояния с "Брюгге". На исправление ситуации у тренерского штаба есть всего семь дней. Уже 13 августа "бело-синие" на глазах у родного зрителя будут сдавать важнейший евроэкзамен. И надеемся, что в данном случае можно сказать: "Проиграли битву, но выиграли войну".

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 1:0

Голы: Ванакен, 37 (с пенальти).

"Брюгге": Миньоле, Митрович, Дели, Мата, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Тау, Окереке, Бонавентуре (Схрейверс, 63).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Гармаш, Вербич (Де Пена, 64), Беседин (Родригес, 46).

Предупреждения: Дени, 21; Бонавентуре, 39 - Гармаш, 41; Кендзера, 44; Родригес, 68; Сидорчук, 79.

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