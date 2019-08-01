"Заря" обыграла "Будучность" в невероятном матче с двумя удалениями [ Редактировать ]
Фото: podrobnosti.ua
1 августа в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" на "Славутич-Арене" принимала вице-чемпиона Черногории "Будучность".
В поединке недельной давности подопечные Скрипника сумели забить три мяча на выезде, по сути, превратив вторую игру в чистую формальность. С трудом верилось, что коллективу из Подгорицы удастся навязать борьбу "черно-белым".
Старт встречи вышел сумбурным для луганчан. Черногорцы захватили инициативу, и в этом заслуга Бранко Брновича, настроившего "бело-голубых" на последнюю битву. Тем не менее, украинцы сумели сдержать натиск соперников, и ближе к середине тайма выровняли игру. Все шло к тому, что "Заря" забьет. Так и произошло.
На 32-й минуте Кочергин красиво разобрался с оппонентами, запустил по левому флангу Лунева, с передачи которого отличился главный герой прошлого матча - Громов. Этот момент разозлил игроков "Будучности", и спустя мгновение произошел неприятный инцидент.
Джурич за отмашку в центре поля получил второй "горчичник", за что был отправлен в подтрибунное помещение. Не согласные с решением арбитра воинственные черногорцы сразу же начали прессинговать ирландского судью. Агрессивнее всех вел себя Божович, за что получил прямую красную карточку, оставив команду вдевятером. Фактически, этот момент стал переломным в матче, лишив оппонентов "Зари" каких-либо шансов на успех в противостоянии.
Второй тайм в исполнении луганчан разочаровал. В принципе, они добились необходимого результата, и, имея напряженный календарь. хотели поберечь силы. Но даже в условиях численного преимущества нельзя допускать столько брака. Болельщики гнали украинцев вперед, однако на большее "черно-белых" не хватило. "Будучность" героически выстояла.
Таким образом, "Заря" пробилась в следующий квалификационный раунд Лиги Европы и теперь ожидает соперника, коим станет победитель пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА София (Болгария).
"Заря" (Луганск, Украина) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 1:0
Голы: Громов, 32
"Заря": Махарадзе, Тымчик (Каменюка, 64), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна, Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Лунев, Громов (Кабаев, 62), Хомченовский.
"Будучность": Драгоевич, Джурич (до 33), Милич, Болевич, Стоилькович, Миркович, Божович (до 34), Терзич, Перович (Роганович, 37), Грбич (Райкович, 53), Мийич.
Предупреждения: - Джурич 24,33; Миркович, 26; Грбич, 34.
Удаления: - Джурич, 33; Божович, 34
Читайте также: Экс-чемпион мира получил срок за насилие над дочерью.
по теме
"Будучность" - "Заря": результат матча 2-го раунда Лиги Европы
Луганчане первыми из украинских клубов открыли еврокубковый сезон
Жеребьевка Лиги Европы: определились соперники "Зари" и "Мариуполя"
Первые матчи данной стадии пройдут восьмого августа
"Динамо" - "Шахтер": назван арбитр матча за Суперкубок Украины
Украинское "эль-классико" состоится 28 июля на одесском стадионе "Черноморец"
Жеребьевка Лиги чемпионов: "Динамо" узнало соперника в 3-м квалификационном раунде
Первые матчи состоятся в начале августа
Лига Европы 2019/20: расписание и результаты матчей
Финальный матч турнира состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск" в польском Гданьске