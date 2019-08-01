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1 августа в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" на "Славутич-Арене" принимала вице-чемпиона Черногории "Будучность".

В поединке недельной давности подопечные Скрипника сумели забить три мяча на выезде, по сути, превратив вторую игру в чистую формальность. С трудом верилось, что коллективу из Подгорицы удастся навязать борьбу "черно-белым".

Старт встречи вышел сумбурным для луганчан. Черногорцы захватили инициативу, и в этом заслуга Бранко Брновича, настроившего "бело-голубых" на последнюю битву. Тем не менее, украинцы сумели сдержать натиск соперников, и ближе к середине тайма выровняли игру. Все шло к тому, что "Заря" забьет. Так и произошло.

На 32-й минуте Кочергин красиво разобрался с оппонентами, запустил по левому флангу Лунева, с передачи которого отличился главный герой прошлого матча - Громов. Этот момент разозлил игроков "Будучности", и спустя мгновение произошел неприятный инцидент.

Джурич за отмашку в центре поля получил второй "горчичник", за что был отправлен в подтрибунное помещение. Не согласные с решением арбитра воинственные черногорцы сразу же начали прессинговать ирландского судью. Агрессивнее всех вел себя Божович, за что получил прямую красную карточку, оставив команду вдевятером. Фактически, этот момент стал переломным в матче, лишив оппонентов "Зари" каких-либо шансов на успех в противостоянии.

Второй тайм в исполнении луганчан разочаровал. В принципе, они добились необходимого результата, и, имея напряженный календарь. хотели поберечь силы. Но даже в условиях численного преимущества нельзя допускать столько брака. Болельщики гнали украинцев вперед, однако на большее "черно-белых" не хватило. "Будучность" героически выстояла.

Таким образом, "Заря" пробилась в следующий квалификационный раунд Лиги Европы и теперь ожидает соперника, коим станет победитель пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА София (Болгария).

"Заря" (Луганск, Украина) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 1:0

Голы: Громов, 32

"Заря": Махарадзе, Тымчик (Каменюка, 64), Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна, Леднев, Иванисеня, Кочергин (Чайковский, 68), Лунев, Громов (Кабаев, 62), Хомченовский.

"Будучность": Драгоевич, Джурич (до 33), Милич, Болевич, Стоилькович, Миркович, Божович (до 34), Терзич, Перович (Роганович, 37), Грбич (Райкович, 53), Мийич.

Предупреждения: - Джурич 24,33; Миркович, 26; Грбич, 34.

Удаления: - Джурич, 33; Божович, 34

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