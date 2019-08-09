В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, погода в Украине ухудшится, местами ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как сообщается, до конца суток, пятницы, 9 августа в северных, южных и центральных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидается шквальный ветер 25-28 м /с.
Также читайте лунный календарь на 9 августа.
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