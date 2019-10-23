Лига чемпионов 2019/20: турнирная таблица [ Редактировать ]
Трофей Лиги чемпионов / Фото: euronews.com
17 сентября стартовал групповой этап 65-го розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Уже по традиции 32 клуба, распределенные на 8 квартетов согласно жребию, на протяжении четырех месяцев будут бороться за выход в следующую стадию соревнований.
Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - попал в группу С, где встретятся с английским "Манчестер Сити", цвета которого защищает Александр Зинченко, итальянской "Аталантой", усилившейся этим летом Русланом Малиновским, и загребским "Динамо".
Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выходят в 1/8 финала, третье место сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Решающий матч состоится 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка" в Стамбуле.
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