Трофей Лиги чемпионов / Фото: euronews.com

17 сентября стартовал групповой этап 65-го розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Уже по традиции 32 клуба, распределенные на 8 квартетов согласно жребию, на протяжении четырех месяцев будут бороться за выход в следующую стадию соревнований.

Чемпион Украины - донецкий "Шахтер" - попал в группу С, где встретятся с английским "Манчестер Сити", цвета которого защищает Александр Зинченко, итальянской "Аталантой", усилившейся этим летом Русланом Малиновским, и загребским "Динамо".

Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выходят в 1/8 финала, третье место сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Решающий матч состоится 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка" в Стамбуле.

Читайте также: расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА.