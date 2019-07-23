Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

25 июня стартовал очередной розыгрыш главного футбольного клубного турнира Старого Света. Свыше 80 команд из 55 стран вступили в борьбу за звание лучшего коллектива Европы.

В данном соревновании Украина представлена двумя клубами: донецкий "Шахтер", завоевавший золотые медали УПЛ, напрямую пробился в групповой этап, а "динамовцы" начнут свои выступления с 3-го квалификационного раунда. Соперником киевлян станет вице-чемпион Бельгии - "Брюгге".

Финал турнира пройдет 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка" в Стамбуле.

Расписание и результаты матчей:

Третий квалификационный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

6-7 августа:

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)

"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)

"Динамо Загреб" (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Валлетта" (Мальта)

"Сутьеска" (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) - "Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан)

"Марибор" (Словения) / АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)

"Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Копенгаген" (Дания)

Ответные матчи

13 августа:

"Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция)

"Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония) - "ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)

"Ференцварош" (Венгрия) / "Валлетта" (Мальта) - "Динамо Загреб" (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия)

"Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан) - "Сутьеска" (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр)

БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия) - "Марибор" (Словения) / АИК (Швеция)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Копенгаген" (Дания) - "Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)

Путь представителей лиг

Первые матчи

6-7 августа:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Виктория Пльзень"(Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо Киев" (Украина)

"Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

Ответные матчи

13 августа:

"Олимпиакос" (Греция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Виктория Пльзень"(Чехия)

"Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия)

"Динамо Киев" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды)

Второй квалификационный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

23 июля:

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо Загреб" (Хорватия)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)

"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)

24 июля:



БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)

"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)

"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)

"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония)

"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия)

Ответные матчи

30 июля:

АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория)

"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия)

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "ЧФР Клуж" (Румыния)

"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия)

1 августа:



ХИК (Финляндия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

АИК (Швеция) - "Марибор" (Словения)

"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия)

"Русенборг" (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)

"Копенгаген" (Дания) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)

Путь представителей лиг

Первые матчи

23 июля: "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция); ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария)

Ответные матчи

30 июля: "Олимпиакос" (Греция) - "Виктория Пльзень" (Чехия); "Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды)

Первый квалификационный раунд

Путь чемпионов "Шкендия" (Северная Македония) - "Нымме Калью" (Эстония) - 1:2; 1:0

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 2:1; 0:0

АИК (Швеция) - "Арарат-Армения" (Армения) - 3:1; 1:2

"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Астана" (Казахстан) - 3:1; 0:1

"Карабах" (Азербайджан) - "Партизани" (Албания) - 2:0; 0:0

"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) - 1:3; 3:0

"Валлетта" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1; 2:2

"Фероникели" (Косово) - ТНС (Уэльс) - 0:1; 2:2

"Торшавн" (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) - 2:2; 0:3

"Русенборг" (Норвегия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:0; 2:0

"Рига" (Латвия) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:0; 0:0 (по пенальти 4:5)

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3; 1:2

"Пяст Гливице" (Польша) - БАТЕ (Беларусь) - 1:2; 1:1

"Марибор" (Словения) - "Валюр" (Исландия) - 2:0; 3:0

"Сутьеска" (Черногория) - "Слован Братислава" (Словакия) - 1:1; 1:1 (по пенальти 3:2)

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 2:1; 3:1

Предварительный раунд

"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Санта-Колома" (Андорра) - 0:1

"Феронинели" (Косово) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 1:0

Финал

"Феронинели" (Косово) - "Санта-Колома" (Андорра) - 2:1

Что дальше

23-24, 30-31 июля: второй раунд квалификации

6-7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи

13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи

20-21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи

27-28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

29 августа: Жеребьевка группового этапа

17 сентября - 11 декабря - Групповой этап

16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

18-19, 25-26 февраля 2020: 1/8 финала, первые матчи

10-11, 17-18 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

7-8 апреля: 1/4 финала, первые матчи

14-15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

28-29 апреля: 1/2 финала, первые матч

5-6 мая: 1/2 финала, ответные матчи

30 мая: Финал