Лига чемпионов 2019/20: расписание и результаты матчей [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
25 июня стартовал очередной розыгрыш главного футбольного клубного турнира Старого Света. Свыше 80 команд из 55 стран вступили в борьбу за звание лучшего коллектива Европы.
В данном соревновании Украина представлена двумя клубами: донецкий "Шахтер", завоевавший золотые медали УПЛ, напрямую пробился в групповой этап, а "динамовцы" начнут свои выступления с 3-го квалификационного раунда. Соперником киевлян станет вице-чемпион Бельгии - "Брюгге".
Финал турнира пройдет 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе имени Ататюрка" в Стамбуле.
Расписание и результаты матчей:
Третий квалификационный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
6-7 августа:
ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)
"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)
"Динамо Загреб" (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Валлетта" (Мальта)
"Сутьеска" (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) - "Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан)
"Марибор" (Словения) / АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия)
"Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Копенгаген" (Дания)
Ответные матчи
13 августа:
"Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция)
"Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония) - "ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)
"Ференцварош" (Венгрия) / "Валлетта" (Мальта) - "Динамо Загреб" (Хорватия) / "Сабуртало" (Грузия)
"Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан) - "Сутьеска" (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр)
БАТЭ (Беларусь) / "Русенборг" (Норвегия) - "Марибор" (Словения) / АИК (Швеция)
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) / "Копенгаген" (Дания) - "Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия)
Путь представителей лиг
Первые матчи
6-7 августа:
"Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Виктория Пльзень"(Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)
"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо Киев" (Украина)
"Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)
Ответные матчи
13 августа:
"Олимпиакос" (Греция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Виктория Пльзень"(Чехия)
"Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия)
"Динамо Киев" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды)
Второй квалификационный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
23 июля:
"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)
"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)
24 июля:
БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)
"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль)
"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)
"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Селтик" (Шотландия) - "Нымме Калью" (Эстония)
"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия)
Ответные матчи
30 июля:
АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория)
"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия)
"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "ЧФР Клуж" (Румыния)
"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия)
1 августа:
ХИК (Финляндия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
АИК (Швеция) - "Марибор" (Словения)
"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия)
"Русенборг" (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь)
"Копенгаген" (Дания) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
Путь представителей лиг
Первые матчи
23 июля: "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция); ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария)
Ответные матчи
30 июля: "Олимпиакос" (Греция) - "Виктория Пльзень" (Чехия); "Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды)
Первый квалификационный раунд
Путь чемпионов
"Шкендия" (Северная Македония) - "Нымме Калью" (Эстония) - 1:2; 1:0
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 2:1; 0:0
АИК (Швеция) - "Арарат-Армения" (Армения) - 3:1; 1:2
"ЧФР Клуж" (Румыния) - "Астана" (Казахстан) - 3:1; 0:1
"Карабах" (Азербайджан) - "Партизани" (Албания) - 2:0; 0:0
"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) - 1:3; 3:0
"Валлетта" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1; 2:2
"Фероникели" (Косово) - ТНС (Уэльс) - 0:1; 2:2
"Торшавн" (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) - 2:2; 0:3
"Русенборг" (Норвегия) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 4:0; 2:0
"Рига" (Латвия) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:0; 0:0 (по пенальти 4:5)
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:3; 1:2
"Пяст Гливице" (Польша) - БАТЕ (Беларусь) - 1:2; 1:1
"Марибор" (Словения) - "Валюр" (Исландия) - 2:0; 3:0
"Сутьеска" (Черногория) - "Слован Братислава" (Словакия) - 1:1; 1:1 (по пенальти 3:2)
"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 2:1; 3:1
Предварительный раунд
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Санта-Колома" (Андорра) - 0:1
"Феронинели" (Косово) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 1:0
Финал
"Феронинели" (Косово) - "Санта-Колома" (Андорра) - 2:1
Что дальше
23-24, 30-31 июля: второй раунд квалификации
6-7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи
13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи
20-21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи
27-28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
29 августа: Жеребьевка группового этапа
17 сентября - 11 декабря - Групповой этап
16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала
18-19, 25-26 февраля 2020: 1/8 финала, первые матчи
10-11, 17-18 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
7-8 апреля: 1/4 финала, первые матчи
14-15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
28-29 апреля: 1/2 финала, первые матч
5-6 мая: 1/2 финала, ответные матчи
30 мая: Финал
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