Вечером в понедельник, 14 октября, на автодороге "Благовещенское-Николаев" произошла трагедия. В жутком ДТП погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Москвич-2141 и Opel Vectra погиб 48-летний водитель, двое его пассажиров: мужчина и 7-летняя девочка и пассажирка Opel Vectra.

Еще семь человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина попала под колеса мотоцикла.