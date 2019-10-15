Трагедия под Николаевом: в жутком ДТП погибли четыре человека [ Редактировать ]
Вечером в понедельник, 14 октября, на автодороге "Благовещенское-Николаев" произошла трагедия. В жутком ДТП погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что в результате столкновения автомобилей Москвич-2141 и Opel Vectra погиб 48-летний водитель, двое его пассажиров: мужчина и 7-летняя девочка и пассажирка Opel Vectra.
Еще семь человек с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина попала под колеса мотоцикла.
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