Сутички з правоохоронцями на вулицях та сотні скасованих авіарейсів. У Каталонії не вщухають масові протести через вироки лідерам руху за незалежність автономії.

Мітингарі блокують під'їзні дороги до головного аеропjрту Ель-Прат, тисячі пасажирів не можуть потрапити на свої рейси. Подробиці - у наступному сюжеті.

Гаряча Каталонія. Другий день в іспанській автономії відбуваються масові протести. Люди незадоволені вироками суду у справі каталонських лідерів руху за незалежність. Стихійні мітинги виникають у багатьох містах регіону; протестувальники перекривають автобани та залізниці. Масштабні сутички спалахнули біля штабквартири поліції в Барселоні. Правоохоронці пустили в хід гумові кийки та водомети.

Інша частина демонстрантів заблокувала дорогу в головний аеропорт Барселони. Перекрила рух поїздів до терміналів. Декому з протестантів вдалося прорватися всередину. Як наслідок - робота летовища була частково паралізована. Близько сотні рейсів скасували. Тисячі людей застрягли в терміналах. Пасажирам доводиться спати буквально на власних валізах.

Аеропорт був зачинений: ніхто не міг ні вийти, ні зайти. Тому мені довелося заночувати тут. Неможливо було зарядити телефон, умитися, поїсти, випити води. Автомати з продажу їжі - порожні. Кафе теж не працювали. Ніч була жахливою, і я провела її в компанії тієї пані та чоловіка, який хворий і потребує інсуліну. Просто уявіть, яку жахливу ніч ми пережили. Я стомлена й виснажена", - говорить Люсіль, туристка із Франції.

"Це було дуже вражаюче. Тут було стільки правоохоронців. Галас, вигуки, сотні мітингарів. Я нічого подібного раніше не бачила. І я розумію й не засуджую цих людей. Я їх розумію. Демократію необхідно захищати. Тому в мене про Барселону в жодному разі не залишеться поганого враження", - говорить Естель, туристка із Франції.

Розблокували аеропорт правоохоронці.

"Есть много кадров на ютубе если что как внутри дерутся, если нет ройтерса".

Десятки мітингарів заарештували. Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждали 130 демонстрантів і 40 правоохонців. Та припиняти акції люди наміру не мають. Кажуть, не підуть доки вироки суду не будуть скасовані.

"Думаю, те, що відбувається - ганьба. Як на мене, вироки справді несправедливі. Не розумію, як таке може відбуватися в 21 столітті", - говорить Джулія, студентка.

Референдум про відділення від Іспанії відбувся 2 роки тому. Каталонці проголосували за незалежність. Офіційний Мадрид результатів не визнав. Іспанська влада відразу запровадила в автономії пряме управління, а парламент - розпустила. Частину організаторів референдуму було заарештувано. Учора Верховний суд країни виніс 12 каталонським політикам вироки терміном від 9 до 13 років. Судді також видали міжнародний ордер на арешт колишнього лідера автономії Карлеса Пучдемона, який зараз переховується від правосуддя в Бельгії.