Люди зачастую заблуждаются, думая, что худеть - это дорого. Так, насмотревшись на цены в спортзалы, специальные продукты и недешевые гаджеты для занятий спортом, действительно может сложится такое мнение. Однако, диетологи уверяют, самые эффективные способы похудеть - бесплатные.

Топ-5 бесплатных и простых способа похудеть:

10-15 тыс шагов ходить ежедневно - ничего финансово не стоит, но при этом результат будет виден не только на весах, но и самочувствии;

убрать из рациона сахар, готовую еду из кулинарии, белую муку, трансжиры и все продукты, где есть хоть один из этих компонентов - это не сложно;

утром сделать зарядку или приветствие солнцу (из йоги), чтобы размять все тело;

ужинать до 19:00;

пить воду в нужном количестве.

И не стоит забывать о качественном сне - высыпайтесь и не ложитесь поздно, а то будете бесконечно бороться с лишними килограммами.

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