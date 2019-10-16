Как похудеть: 5 эффективных способа [ Редактировать ]
Люди зачастую заблуждаются, думая, что худеть - это дорого. Так, насмотревшись на цены в спортзалы, специальные продукты и недешевые гаджеты для занятий спортом, действительно может сложится такое мнение. Однако, диетологи уверяют, самые эффективные способы похудеть - бесплатные.
Топ-5 бесплатных и простых способа похудеть:
- 10-15 тыс шагов ходить ежедневно - ничего финансово не стоит, но при этом результат будет виден не только на весах, но и самочувствии;
- убрать из рациона сахар, готовую еду из кулинарии, белую муку, трансжиры и все продукты, где есть хоть один из этих компонентов - это не сложно;
- утром сделать зарядку или приветствие солнцу (из йоги), чтобы размять все тело;
- ужинать до 19:00;
- пить воду в нужном количестве.
И не стоит забывать о качественном сне - высыпайтесь и не ложитесь поздно, а то будете бесконечно бороться с лишними килограммами.
Ранее сообщалось, почему нужно пить много воды, а также о каких проблемах характеризиют прыщи на лице.
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