Війна в Сирії: Турречина "нарвалася" на дипломатичну війну [ Редактировать ]
Джерело миру", що стало джерелом проблем. Ситуація на півночі Сирії дедалі загострюється. Турецькі війська продовжують наступ у рамках спецоперації, курдські загони самооборони чинять опір. Сирійський конфлікт уже спонукав політиків відкрити другий фронт - дипломатичний. Найсвіжіші новини на цю тему - далі в огляді.
Російський військовий патруль об'їжджає сирійське місто Манбідж. Ще донедавна цей стратегічний пункт на турецько-сирійському кордоні тримали американці. Та щойно Дональд Трамп розпорядився відступати, місто швидко захопили війська Башара Ассада, що прийшли на допомогу курдам. А з ними і російські військові, союзники провладних сил.
Відступ американців фактично залишив безконтрольними величезні території на Півночі Сирії. У тому числі і кілька таборів з родичами бойовиків ІДІЛ, які просте втекли. Представники курдських загонів проти яких і проводить операцію Анкара, одразу почали перемовини про допомогу з офіційним Дамаском та Москвою, яка має давні інтереси у цьому багатому нафтою регіоні.
У відповідь Вашингтон терміново відрядив в Анкару віце-президента Майка Пенса, щоб переконати Ердогана припинити спецоперацію на півночі Сирії. Турецький президент спершу зухвало відмовив у прийомі делегації, мовляв, приїде особисто Трамп - тоді й поговоримо. Але вже за кілька годин канцелярія мусила виправдовуватись: переговори з Пенсом таки відбудуться, але завтра. Утім Ердоган непохитний.
"Операція звершиться, коли ми встановимо контроль углиб сирійської території на 30-35 кілометрів, без винятків. І жодна сила не зупинить нас, поки не досягнемо мети", - говорить Реджеп Ердоґан, президент Туреччини.
Різкість Ердогана можна зрозуміти. Після початку спецоперації, Вашингтон увів економічні санкції проти Туреччини і погрожує їх посилити. Під загрозою зриву запланований на листопад візит турецького лідера у Білий дім. Погіршуються відносини Анкари і з іншими союзниками по НАТО. Канада припиняє поставки зброї Туреччині, раніше таке ж рішення прийняли у Великій Британії, Німеччині та Франції. Цю нішу запросто може заповнити Москва. Зараз країни домовляються про поставку чотирьох дивізіонів зенітних ракетних систем С-400. Орієнтовна вартість угоди - два з половиною мільярди доларів.
Поки зацікавлені сторони воюють на дипломатичному фронті за власні вигоди, на півночі Сирії тривають бої. Головне протистояння точиться навколо міста Рас-ель-Айн. Також сьогодні провладні сирійські війська уперше за п'ять років увійшли в місто Ракка. 2014 року його захопили бойовики Іділу, зробивши своєю фактичною столицею, а через три роки - відбили курди за підтримки американців.
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