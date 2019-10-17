Анастасия Заворотнюк перенесла две операции [ Редактировать ]
Друг семьи Анастасии Заворотнюк поделился со СМИ информацией касательно здоровья актрисы. Он рассказал, что Анастасии уже намного лучше и чувствует себя она не так уж плохо, пишут "Факты".
Он отметил, что сейчас активно ведется реабилитация, в том числе и с помощью водных процедур.
Также он добавил, что две операции, которые перенесла актриса в сентябре, оказались эффективными.
Ранее сообщалось, что близкие Заворотнюк сделали откровенное признание.
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