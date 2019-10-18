В пятницу, 18 октября, в Киеве произошла авария, где пострадали оба водителя автомобилей. В столице столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Skoda Fabia. Об этом сообщает "Информатор".

Во время аварии один из водителей спал и не видел, как такое могло случиться.

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В результате ДТП пострадали оба водители - их госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus сбил мужчину.