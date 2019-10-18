Спал за рулем: в Киеве произошло жуткое ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, в Киеве произошла авария, где пострадали оба водителя автомобилей. В столице столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Skoda Fabia. Об этом сообщает "Информатор".
Во время аварии один из водителей спал и не видел, как такое могло случиться.
В результате ДТП пострадали оба водители - их госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus сбил мужчину.
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