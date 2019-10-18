Протесты в Барселоне набирают ужасных масштабов [ Редактировать ]
В Барселоне продолжаются массовые протесты, которые устроили беспорядки на улицах города. Об этом сообщает El Pais.
Участники акций перекрыли город и начали палить мусор. Прямо на улицах взрывают петард, слышны звуки полицейских сирен, а в воздухе чувствуется запах гари.
Ранее сообщалось, что не менее 20 задержаний произвели в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.
🔴Video Completo sobre la paliza en #Barcelona #AlertaUltra pic.twitter.com/o9mRkzAnTb— Sandra (@espena07) 17 октября 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что в Каталонии происходят протесты.
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