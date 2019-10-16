В Одесской области на Старокиевском шоссе случилось ДТП. Так, авария произошла с участием маршрутного такси и автомобиля "Волга". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Известно, что в результате страшного происшествия 82-летняя пассажирка "Волги" погибла на месте, еще четверо пассажиров маршрутного такси получили незначительные телесные повреждения.

"Предварительно установлено, что 52-летний водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением "Доброслав-Одесса", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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