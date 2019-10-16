Под Одессой случилось смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Одесской области на Старокиевском шоссе случилось ДТП. Так, авария произошла с участием маршрутного такси и автомобиля "Волга". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Известно, что в результате страшного происшествия 82-летняя пассажирка "Волги" погибла на месте, еще четверо пассажиров маршрутного такси получили незначительные телесные повреждения.
"Предварительно установлено, что 52-летний водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением "Доброслав-Одесса", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве поезд сбил насмерть мужчину, а также в Днепре женщина попала под колеса мотоцикла.
по теме
Подросток на отцовскому авто устроил смертельное ДТП (фото)
16-летний парень, который взял Mercedes у родителей, совершая обгон, не справился с управлением
На Лукьяновке маршрутка снесла столб, есть пострадавшие (видео)
В понедельник, 14 октября, в Киеве на улице Юрия Ильенко, 3 произошло ДТП с пострадавшими
В Днепре столкнулись Citroen и Ford, есть пострадавшие
По предварительно информации, оба автомобиля ехали в сторону Приднепровска
В Днепре случилось страшное ДТП с пострадавшими (фото)
В среду, 9 октября, в Днепре на улице Надежды Алексеенко, возле дома № 45 произошла авария
В ДТП перевернулась груженая фура (фото)
В среду, 9 октября, в Днепре на улице Малиновского произошло ДТП