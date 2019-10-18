Вирішити трудове питання може лише вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, вважає нардеп

Ухвалення законопроєкту 1210 в існуючій редакції стане одним із нових чинників, які різко спровокують черговий потік і без того сильної трудової міграції українців, сказав в інтерв’ю "5 каналу" народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Це "цвях" в економіку, що призведе до зменшення заробітних плат на підприємствах, і ні в якому разі - до їхнього збільшення. А також до неконтрольованої міграції", - зазначив Волинець.

Питання трудової міграції актуальне для України вже не один рік. Сильний дефіцит робочих рук вже давно відчувають усі галузі економіки. Згідно з опитуванням Research&Branding Group, загальний потенціал української міграції - 5 мільйонів громадян.

Як показує досвід країн ЄС, вирішити трудове питання може лише вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, яка базується на аналізі, а не на політичному популізмі, вважає Є. Кириченко, власник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal (Польща).

Нагадаємо, на сьогодні одним з головних працедавців України є металургійний комплекс. Він забезпечує робочими місцями близько чверті всього промислово-виробничого персоналу.