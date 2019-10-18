Імовірного стрільця, який напередодні ввечері у Дніпрі розстріляв автівку Армена Багдасаряна затримали. Нагадаємо, напередодні, у вечірню годину пік, зловмисник розстріляв іномарку просто в центрі міста. На місці події всю ніч працювала слідчо-оперативна група. Подробиці цієї моторошної історії з'ясовувала Олена Мендалюк

Розстріляли мерседес на дорозі по вулиці Набережна-Заводська. Місце злочину огородили стрічкою, працюють десятки правоохоронців. Зловмисники стріляли з помпової рушниці. 10 куль наскрізь прошили капот автівки. Одна з них стала смертельною для водія, влучивши у груди.

Убитому Армену Багдасаряну було 27 років. Правоохоронці затримали чотирьох ймовірних нападників. Однак вже у райвідділі з'ясувалося, що вони до вбивства не причетні. До пошуків стрілка залучили спецпідрозділ "Корд". І на одній із заправок Дніпра поліції вдалося впіймати вірогідного убивцю.

Затриманий - 30-річний житель Дніпра. Біля його будинку правоохоронці знайшли зброю, з якої попередньо і був вбитий Артем Багдасарян.

"Зараз він частково визнає свою провину у скоєні умисного вбивства. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Попередньо в ході досудового розслідування встановлено мотив цього злочину - це вирішення конфлікту майногового характеру", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУНП Дніпропетровської області

Інші деталі злочину, поки що таємниця слідства. За неофіційною інформацією відомо, що Армер Багдасарян за кілька хвилин до вбивства був на зустрічі у центрі відпочинку, неподалік від місця події. Проте перемовини завершилися конфліктом. З ким була зустріч, у адміністрації центру відпочинку не розповідають.

"Вчера центр отдыха "Прибой" были генеральные уборки, не работал центр отдыха "Прибой". Вся информация может быть у вышестоящего руководства. Я просто как администратор могу вам сказать - ничего по вчерашней ситуации не знаю", - говорить Наталія, адміністратор центру відпочинку.

Правооронці наразі з'ясовують усі деталі злочину та опитують працівників центру відпочинку. Ймовірно, затриманий, не єдиний учасник злочину. Справу кваліфікували за статтею - умисне вбивство.