Гвоздика экстренно госпитализировали: что известно о состоянии здоровья украинца [ Редактировать ]
Александр Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после двухдневного пребывания покинул больницу в Филадельфии (США). Об этом сообщил тренер украинца в комментарии ESPN.
По его словам, у Александра диагностировано небольшое сотрясение от ударов в затылок.
"Нет никакого кровоизлияния или чего-то еще. Слава Богу, только незначительное сотрясение мозга от полученных ударов в заднюю часть головы. Нам просто нужно было убедиться, что с Сашей все в порядке и ему ничего не угрожает", - сказал Тэдди Атлас после выписки.
Напомним, 19 октября Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге, уступив россиянину Артуру Бетербиеву. В 10-м раунде украинец трижды оказывался в нокдауне, после чего судья остановил бой. Интересно, что на момент завершения поединка, по судейским запискам лидировал именно наш соотечественник.
Сразу после противостояния Александр пожаловался на головную боль и был экстренно госпитализирован. Это не удивительно, так как украинец пропустил 161 удар, 49 из которых пришлись на последние два раунда.
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