Александр Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Экс-чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после двухдневного пребывания покинул больницу в Филадельфии (США). Об этом сообщил тренер украинца в комментарии ESPN.

По его словам, у Александра диагностировано небольшое сотрясение от ударов в затылок.

Читайте также Рекордная сумма: сколько за бой с Бетербиевым заработал Александр Гвоздик

"Нет никакого кровоизлияния или чего-то еще. Слава Богу, только незначительное сотрясение мозга от полученных ударов в заднюю часть головы. Нам просто нужно было убедиться, что с Сашей все в порядке и ему ничего не угрожает", - сказал Тэдди Атлас после выписки.

Напомним, 19 октября Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге, уступив россиянину Артуру Бетербиеву. В 10-м раунде украинец трижды оказывался в нокдауне, после чего судья остановил бой. Интересно, что на момент завершения поединка, по судейским запискам лидировал именно наш соотечественник.

Сразу после противостояния Александр пожаловался на головную боль и был экстренно госпитализирован. Это не удивительно, так как украинец пропустил 161 удар, 49 из которых пришлись на последние два раунда.