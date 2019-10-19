Бетербиев забил Гвоздика: видео нокаута [ Редактировать ]
Бетербиев нокаутировал Гвоздика / Фото: twitter.com/trboxing
19 октября в Филадельфии (США) Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) потерпел первое поражение на профи-ринге. Обидчиком украинца стал российский боксер Артур Бетербиев (15-0, 15 КО), объединивший пояса чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Гвоздик трижды побывал на канвасе, после чего судья остановил бой.
Предлагаем вам посмотреть ключевой момент противостояния двух нокаутеров:
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