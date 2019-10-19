Бетербиев нокаутировал Гвоздика / Фото: twitter.com/trboxing

19 октября в Филадельфии (США) Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) потерпел первое поражение на профи-ринге. Обидчиком украинца стал российский боксер Артур Бетербиев (15-0, 15 КО), объединивший пояса чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде. Гвоздик трижды побывал на канвасе, после чего судья остановил бой.

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