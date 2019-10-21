Використовують жолуді і як корм для диких тварин, а ще в кулінарії

На Буковині розпочався сезон заготівлі жолудів. Їх збирають, просушують і висаджують у підготовлений ґрунт. Уже за рік насіння дуба проросте і тоді рослини перенесуть у ліс. Як усе відбувається - бачили наші журналісти.

У цій діброві все рясно встелене жолудями. Збирати плоди дуба починають - із настанням перших холодів.

"Попадаються і шапочки від дуба - вони непридатні. Пошкоджені шкідниками, сухий жолудь. Це насіння відразу відкидається і не береться його з лісу", - говорить Дмитро Мельник, керівник учнівського лісництва.

Майбутнє насіння відбирають та сортують за розмірами та дозрілістю. Просушені і підготовлені плоди висаджують у землю.

"В нас попередньо підготовлені ряди - 4 ряди, далі стежка. І далі знову ряди. Висіваємо, приблизно, на погонний метр 150 г жолудя".

Уже за рік ці плоди проростуть. Ось, приміром, ці саджанці висадили навесні.

"Є стежечка, яка сапається. А в рядочку дуб прополюється дуб у ручну. От бур'ян є. йдуть і прополюють вручну. І так за цією площею робиться догляд", - говорить Анатолій Дудка, майстер Клішківського лісництва.

Працюють лісівники разом зі школярами вихованцями учнівського лісництва. Торік заготовили п'ять тон жолудів, нині вже майже 3.

"Дуб - це така порода, в нього періодичність плодоносіння 4-5 років. Може 4-5 років взагалі не бути насіння і ми мусимо мати запаси посадкового матеріалу", - говорить Всеволод Врублевський, начальник відділу лісового господарства ДП "Хотинське лісове господарство".

Цьогорічний жолудь стане дорослим деревом лише через 100 років, пояснюють фахівці. За цей час дуб зміцніє. І тоді з його деревини можна буде виготовити меблі, паркетну дошку чи деталі для будівництва.

"Коли вік спілості вже 101 рік, то ми вже його заготовляємо. Так, як це цінна деревина, то виготовляються меблі", - говорить Володимир Дарчук, лісівник Клішківського лісництва.

Використовують жолуді і як корм для диких тварин, а ще в кулінарії. У Кореї, приміром, із плодів дуба роблять желе і навіть локшину.