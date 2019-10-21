"Достаточно боли": в агонии мужчина покончил с собой [ Редактировать ]
В Великобритании умер мужчина, который страдал от зубной боли. Отмечается, что 38-летний работник агенства по трудоустройству начал страдать от зубной боли в январе, однако, после посещения стоматолога, его боль усилилась, сообщает Mirror Online.
Известно, что он долго ждал момента, когда ему удалят зуб мудрости. Мужчина покончил с собой, сказав своей матери, что "ему уже достаточно боли".
"Энтони был просто нормальным человеком, который жил жизнью", - сказала мать мужчины.
Женщина также рассказала, что он любил играть в компьютерные игры и не имел финансовых проблем.
Ранее сообщалось, что врачи потеряли пациентку во время обследования.
по теме
У берегов Англии погиб огромный кашалот
13-метровое млекопитающие пыталось отойти от побережья
Подросток защищал сестру от грабителя и погиб
В США подросток спасал пятилетнею сестру от грабителя и погиб
Редкая болезнь "убила" известную певицу
Известная американская певица и гитаристка панк-рок-группы The Muffs Ким Шаттак умерла на 57 году жизни
Врачи отказали мужчине в помощи и оставили умирать
Персонал клиники оставил умирать больного на входе
Под Львовом трагически погиб подросток
Отмечается, что труп нашли перед грузовым поездом "Здолбунов-Львов"