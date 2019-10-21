В Великобритании умер мужчина, который страдал от зубной боли. Отмечается, что 38-летний работник агенства по трудоустройству начал страдать от зубной боли в январе, однако, после посещения стоматолога, его боль усилилась, сообщает Mirror Online.

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Известно, что он долго ждал момента, когда ему удалят зуб мудрости. Мужчина покончил с собой, сказав своей матери, что "ему уже достаточно боли".

"Энтони был просто нормальным человеком, который жил жизнью", - сказала мать мужчины.

Женщина также рассказала, что он любил играть в компьютерные игры и не имел финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что врачи потеряли пациентку во время обследования.