Болит голова: как себе помочь [ Редактировать ]
Многие люди часто страдают невыносимыми головными болями. Медики назвали самые распространенные причины головной боли и способы ее устранения.
Причина 1: неподвижность позы в течении нескольких часов. Поможет любая мимическая гимнастика, гримасы, наклоны головы.
Причина 2: хроническое напряжение глаз. Решение проблемы - короткие перерывы от компьютера, чтения документов и сосредоточенного вглядывания в одну сторону.
Причина 3: недостаток магния. Оказывается, недостаток этого микроэлемента, как магний, может вызывать периодические головные боли или даже мигрени. Что делать? Съешьте горсть сухофруктов или банан.
Причина 4: обезвоживание. Это, пожалуй, самая распространенная причина летних головных болей. Ну а если вы еще и поклонник кофе покрепче… Выход один - пейте воду.
Причина 5: в меню много белка. Именно заядлые любители мяса, в жаркую погоду часто страдают на головные боли. Переходи в жару на растительную пищу и головные боли тебя вскоре покинут.
Ранее мы рассказали о причине преждевременного старения, а также как очистить сосуды.
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