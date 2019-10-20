Многие люди часто страдают невыносимыми головными болями. Медики назвали самые распространенные причины головной боли и способы ее устранения.

Причина 1: неподвижность позы в течении нескольких часов. Поможет любая мимическая гимнастика, гримасы, наклоны головы.

Причина 2: хроническое напряжение глаз. Решение проблемы - короткие перерывы от компьютера, чтения документов и сосредоточенного вглядывания в одну сторону.

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Причина 3: недостаток магния. Оказывается, недостаток этого микроэлемента, как магний, может вызывать периодические головные боли или даже мигрени. Что делать? Съешьте горсть сухофруктов или банан.

Причина 4: обезвоживание. Это, пожалуй, самая распространенная причина летних головных болей. Ну а если вы еще и поклонник кофе покрепче… Выход один - пейте воду.

Причина 5: в меню много белка. Именно заядлые любители мяса, в жаркую погоду часто страдают на головные боли. Переходи в жару на растительную пищу и головные боли тебя вскоре покинут.

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