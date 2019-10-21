В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета, в результате чего скончался бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. Об этом сообщил бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Информацию о гибели Кутового также подтвердил его соратник и бывший вице-премьер Павел Розенко.

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"Трагически погиб Тарас Кутовой. Покойся с миром, друг …", - написал он в Facebook.

Отметим, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет следовал из Киева.

Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия в апреле 2016 года. С новой командой министерства подготовил план реформирования аграрного сектора Украины под названием "Стратегия 3 + 5". Был членом политической партии "Удар"Виталия Кличко. До назначения в Кабмин, по некоторым данным, неформально координировал ячейку "Удара" во фракции "Блока Петра Порошенко".

В ноябре 2018 года Верховная Рада Украины отправила его в отставку. Годом ранее он подавал заявление об увольнении по собственному желанию.

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