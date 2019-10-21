Смерть Кутового: появились фото с места трагедии [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета, в результате чего скончался бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
Появились первые фото с места происшествия.
Как сообщается, авиакатастрофа произошла с вертолетом "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.
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