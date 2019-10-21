Смерть Кутового: чем запомнился экс-министр [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, в 16:00, в районе села Тарасенко Оржицкого района Полтавской области во время крушения вертолета "Робинсон-44" скончался экс-министр Украины Тарас Кутовой. Мужчина направлялся из Киева в Полтавскую область.
Тарас Кутовой- народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.
Политик состоял в браке во второй раз, жена тележурналистка Антонина Гапченко, от первого брака у него есть дочь Соломия 2007 года рождения.
В 2007 году Кутовой был признан лучшим финансовым директором Украины, по оценкам Международного института Адама Смита. В 2008 году он вошел в десятку лучших финансистов Украины, по версии журнала "Компаньон".
Политическая деятельность
- Член Политической партии "Удар" (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко.
- 28 октября 2012 года избран народным депутатом Украины от одномандатного округа № 151.
- Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
- Член Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.
- 14 апреля 2016 года был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины (в составе правительства Гройсмана). Вместе с новой командой Министерства разработал план реформирования агропромышленного комплекса Украины под названием "Стратегия 3 + 5".
- 1 ноября 2018 года включен в санкционный список России.
Общественная деятельность
На уровне Верховной Рады отстаивал позицию общины города Гадяч Полтавской области о присвоении ему статуса города областного значения.
Был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко.
В 2016 году присоединился к культурно-историческому проекту по сохранению и реставрации сети школ Лохвицкого земства, построенных по проекту архитектора Афанасия Сластиона с 1912 по 1916 годы.
Ранее мы писали о том, что в Германии разбился американский самолет. Также мы писали о том, что в Кении разбился пассажирский самолет.
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