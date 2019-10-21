В понедельник, 21 октября, в 16:00, в районе села Тарасенко Оржицкого района Полтавской области во время крушения вертолета "Робинсон-44" скончался экс-министр Украины Тарас Кутовой. Мужчина направлялся из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой- народный депутат Украины VII созыва, VIII созыва. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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Политик состоял в браке во второй раз, жена тележурналистка Антонина Гапченко, от первого брака у него есть дочь Соломия 2007 года рождения.

В 2007 году Кутовой был признан лучшим финансовым директором Украины, по оценкам Международного института Адама Смита. В 2008 году он вошел в десятку лучших финансистов Украины, по версии журнала "Компаньон".

Политическая деятельность

Член Политической партии "Удар" (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко.

28 октября 2012 года избран народным депутатом Украины от одномандатного округа № 151.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Член Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

14 апреля 2016 года был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины (в составе правительства Гройсмана). Вместе с новой командой Министерства разработал план реформирования агропромышленного комплекса Украины под названием "Стратегия 3 + 5".

1 ноября 2018 года включен в санкционный список России.

Общественная деятельность

На уровне Верховной Рады отстаивал позицию общины города Гадяч Полтавской области о присвоении ему статуса города областного значения.

Был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко.

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В 2016 году присоединился к культурно-историческому проекту по сохранению и реставрации сети школ Лохвицкого земства, построенных по проекту архитектора Афанасия Сластиона с 1912 по 1916 годы.

Ранее мы писали о том, что в Германии разбился американский самолет. Также мы писали о том, что в Кении разбился пассажирский самолет.