Смерть Кутового: появились первые подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, во время авиакатастрофы под Полтавой разбился экс-министр Украины Тарас Кутовой. Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин рассказал о том, что вертолет упал и разбился на территории частного домовладения.
"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.
Напомним, 21 октября, в 16:00 произошла авиакатастрофа, в которой разбился экс-министр Тарас Кутовой.
по теме
Смерть Кутового: появились фото с места трагедии
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета
Смерть Кутового: чем запомнился экс-министр
В понедельник, 21 октября, в 16:00, в районе села Тарасенко Оржицкого района Полтавской области произошла авиакатастрофа
Иностранец зверски убил друга и едва не расчленил его
В Киеве мужчина из Азербайджана зверски расправился с другом
В Киеве школьник выпрыгнул с 10 этажа
В четверг вечером, 3 октября, в Киеве произошел несчастный случай
Серед загиблих у коледжі в Фінляндії виявили українку
Це підтвердили в українському посольстві Фінляндії та Ісландії - загибла дівчина була 1996 року народження