В понедельник, 21 октября, во время авиакатастрофы под Полтавой разбился экс-министр Украины Тарас Кутовой. Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин рассказал о том, что вертолет упал и разбился на территории частного домовладения.

"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Напомним, 21 октября, в 16:00 произошла авиакатастрофа, в которой разбился экс-министр Тарас Кутовой.