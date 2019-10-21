У Північній Македонії проведуть дочасні парламентські вибори [ Редактировать ]
Дочасні парламентські вибори призначили в Північній Македонії. Рішення ухвалив уряд після відмови Євросоюзу розпочати переговори про приєднання.
Заради наближення вступу до ЄС - Північна Македонія раніше домовилася з Грецією про зміну назви країни. Та на саміті 18 жовтня Франція, Данія та Нідерланди відмовили Скоп'є. Французький лідер Еммануель Макрон вважає, що нині занадто багато викликів, щоб дозволити приєднання балканських держав. Це і "брекзит", і зростання потужностей Китаю, і російська загроза, і міграція. Прем'єр Македонії врешті оголосив про відставку, а нове голосування заплановане на 12 квітня.
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