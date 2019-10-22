У Парижі пустять з молотка метеорити [ Редактировать ]
Близько сотні позаземних об'єктів піде з молотка в Парижі. Напередодні там стартував аукціон метеоритів. Його приурочили до п'ятдесятої річниці висадки людини на Місяць. Спершу колекцію можуть побачити всі охочі.
У центрі експозиції один з найбільших метеоритів, які зберігаються у Франції. Камінь знайшли за допомогою металошукача 9 років тому. За цей лот планують вторгувати до ста тисяч євро.
"Метеорит знайшли неподалік франко-бельгійського кордону. Він третій за розмірами серед усіх, які коли-небудь знаходили у Франції. Хоча цей камінь ніби й не надто великий, його вага - 363 кілограми. Думаю, такий об'єкт зацікавить не лише науковців, а й поціновувачів мистецтва. Він має цікаву форму і все ж таки прилетів до нас із космосу", - говорить Люк Лабен, фахівець з метеоритів.
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