Близько сотні позаземних об'єктів піде з молотка в Парижі. Напередодні там стартував аукціон метеоритів. Його приурочили до п'ятдесятої річниці висадки людини на Місяць. Спершу колекцію можуть побачити всі охочі.

У центрі експозиції один з найбільших метеоритів, які зберігаються у Франції. Камінь знайшли за допомогою металошукача 9 років тому. За цей лот планують вторгувати до ста тисяч євро.

"Метеорит знайшли неподалік франко-бельгійського кордону. Він третій за розмірами серед усіх, які коли-небудь знаходили у Франції. Хоча цей камінь ніби й не надто великий, його вага - 363 кілограми. Думаю, такий об'єкт зацікавить не лише науковців, а й поціновувачів мистецтва. Він має цікаву форму і все ж таки прилетів до нас із космосу", - говорить Люк Лабен, фахівець з метеоритів.